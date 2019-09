Basket, Treviglio gioca in Supercoppa

Bergamo, amichevole contro Verona Quarti di finale di Supercoppa (eliminazione diretta) tra Cassa Rurale (e Remer) e Tortona domenica 22 settembre al PalaAgnelli (alle 18 il via).

I trevigliesi provengono dalla vittoria nel derby su Bergamo che a permesso loro di accedere al turno successivo della competizione allestita dalla Leda di serie A2 in avvicinamento al campionato (inizio il 6 ottobre). Una Cassa Rurale che ha evidenziato nelle precedenti partite di aver già una buona condizione sia sotto l’aspetto atletico, sia tecnico. Non a caso l’esigente coach Adriano Vertemati si è detto in più occasioni soddisfatto della preparazione sin qui effettuata. Naturalmente non tutti i meccanismi sono stati ancora oliati ma i programmi sino a qui sono stati rispettati. I trevigliesi affronteranno una Tortona al completo. Prezzo del biglietto unico per accedere all’impianto cittadino è di 10 euro (i bambini sino agli 11 anni non pagano).

Sabato 21 settembre, invece, il Bergamo in amichevole con Verona (A2) al Centro sportivo Italcementi di via Statuto (ore 16,45). Capitan Bozzetto e soci hanno prevalso mercoledì scorso al PalaAgnelli su Biella, privo di uno dei suoi stranieri. A differenza del collega Vertemati, l’allenatore Marco Calvani sta lavorando sodo in palestra per amalgamare un roster rifondato in estate con l’innesto di ben nove nuove pedine. Un lavoro che, per fortuna, sembra stia dando buoni risultati a tempo di record. Anche l’amichevole con Verona, formazione di discreta competitività, servirà a questo scopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA