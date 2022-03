Bendotti va a caccia di un podio tricolore per riscattare una stagione sfortunata

Mentre il lecchese pare avvantaggiato, Bendotti potrà contare sul sostegno dei genitori e di una ventina di tifosi del suo fan club che lo aspetteranno al traguardo. Riuscire a centrare una medaglia sarebbe importante per chiudere bene una stagione che, al di là dei piazzamenti in Coppa Europa, gli ha riservato più di un dispiacere: positivo (seppure asintomatico) al Covid, ha dovuto rinunciare allo slalom (la sua gara prediletta) ai Mondiali norvegesi di Lillehammer a metà gennaio, e poi ai Giochi paralimpici invernali di Pechino, complici le avverse condizioni meteo, è uscito sia nello slalom della combinata sia in quello valido per il titolo di specialità.