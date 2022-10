Bergamo 1991, è tempo di campionato: domenica 23 su Sky con l’Imoco

Il Bergamo 1991 debutta in casa delle campionesse d’Italia in carica, ritrovando le venete una settimana dopo averle affrontate e battute in una gara amichevole. «La parola d’ordine sarà, però, dimenticare il test match che abbiamo disputato al Trofeo Città di Conegliano - confida l’allenatore Stefano Micoli -. Vedremo sicuramente in campo un’Imoco diversa. Noi, d’altra parte, dovremo essere bravi a sfruttare il vantaggio di aver lavorato a ranghi quasi completi per gran parte del precampionato.

L’allenatore Stefano Micoli al centro della fotografia

(Foto di Yuri Colleoni)

Passarella televisiva per l’esordio

L’appuntamento, sul campo e in tv, è per domenica 23 ottobre alle 19.30 al Pala Verde di Treviso e in diretta su SkySport: una passerella televisiva per vedere all’opera un sestetto rinnovato che ha compiuto un buon percorso nella fase precampionato e ora debutta con la voglia di continuare a crescere e stupire.

Mercoledì 26 contro Firenze in casa

Il fischio d’inizio per l’esordio del Volley Bergamo 1991 sarà dato dagli arbitri Vincenzo Carcione e Rossella Piana. Al videocheck, Alessandro Scapinello. Aggiornamenti in tempo reale, punto dopo punto, saranno on line su volleybergamo1991 a partire dalle 19,30 di domenica. Dopo quello in trasferta, solo tre giorni dopo, sarà il turno del debutto casalingo infrasettimanale: mercoledì 26, alle 20.30, il Pala Intred di Bergamo sarà teatro il match contro Il Bisonte Firenze. La prevendita dei biglietti è on line sul circuito Mida Ticket.

Il programma della prima giornata