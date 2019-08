Bergamo Basket, è caccia all’americano

Cassa Rurale, Remer sarà top sponsor La squadra cittadina è a caccia dell’ultima pedina, l’americano che completerebbe il roster. Ecco le ultime indiscrezioni e novità sul mercato.

Sarebbe opportuno che il giocatore sia scelto entro il 20 agosto, data del raduno della squadra. Il general manager Gian Luca Petronio e coach Marco Calvani, nuova coppia alla guida tecnica e manageriale della società sono impegnati sul mercato per cercare di effettuare la miglior scelta possibile. Sul taccuino figurano i nomi di tre candidati già contattati da un paio di settimane. Ci è dato sapere che si tratta di guardie-ala con la propensione al canestro, ma al contempo buoni difensori.Giocatori di fascia media visto il budget a disposizione che si aggira sui 50 ai 60 mila dollari a stagione.

Per capire come funziona il mercato del basket è bene sapere che esistono tre fasce di ingaggio su cui le società si possono muovere: giocatori di alto livello percepiscono sui 90-100 mila dollari all’anno; quelli di buon livello tra i 50-60 mila e poi via via tutti gli altri. Lo scorso anno Roderick che poi si è dimostrato il fenomeno trascinatore della squadra, venne pagato assai meno del suo effettivo valore perché veniva da un anno di stop e aveva necessità di giocare per rilanciare la sua carriera. Quella fu una vera scommessa ada alto rischio che fu vinta alla grande dall’allenatore Sandro Dell’Agnello che già lo conosceva e sapeva il suo vero potenziale. Una volta scelto il nuovo straniero , dunque, la squadra potrà dirsi completa con Lautier, Allodi,Bozzetto,Marra,Costi, Dieng, Crimeni, Parravicini.

In casa Cassa Rurale si brinda alla notizia che la Remer ha siglato un accordo che la vedrà per tre anni come “top sponsor” per cui il marchio aziendale figurerà sulle canotte della squadra.

