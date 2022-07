Bergamo brilla alle Canarie: altri tre podi. Il totale è di sei medaglie agli Europei

Il grande protagonista di domenica 3 luglio è stato dunque Maestri che aveva già vinto un oro nella prova di sola salita. Stavolta il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe è stato secondo nella prova classica up & down, ovvero nel su e giù, in 1h06’41” con il compagno di squadra Chevrier quinto in 1h08’22”. Non è bastato il gioco di squadra per battere il transalpino Sylvain Cachard, favorito della vigilia, primo in 1h06’01” dopo i 18 km del percorso. La consolazione è arrivata dalla classifica per team, che ha visto i due «pupilli» del dt laniero Privato Pezzoli mettersi al collo la medaglia d’oro.