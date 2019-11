Bergamo e Treviglio tentano di rialzarsi

Contro Agrigento e Biella al PalaAgnelli Nei turni infra settimanali Bergamo e Cassa Rurale provano a risollevarsi dai micidiali ko subiti sabato 16 novembre rispettivamente in casa col Napoli e a Latina.

Nei turni infrasettimanali Bergamo e Cassa Rurale provano a risollevarsi dai micidiali ko subiti sabato 16 novembre rispettivamente in casa col Napoli e a Latina. A maggior ragione lo tenterà il team cittadino di scena al PalaAgnelli mercoledì 20 (ore 20,45) vista la deficitaria classifica (penultimo posto con Capo d’Orlando solo a +2 dal fanalino di coda Roma). L’avversaria, però, si presenterà sul parquet forte della seconda posizione e con una gara da recuperare. Dalla parte di Bergamo il fattore campo e una gran voglia di tornare alla vittoria, assente addirittura da cinque giornate. L’auspicio è che siano sufficienti quei due elementi considerando che il quintetto siciliano è sulla carta assai più competitivo. Da confidare, inoltre, sulle risorse strategiche di Marco Calvani, coach per professionalità tra i migliori che abbiano messo piede da noi. Allenatore di Agrigento è Devis Cagnardi che allora diciottenne ha giocato nel mai dimenticato Celana presieduto da Gianbattista Benigni. Bergamo non lamenta forfait nella formazione così pure Agrigento.

Trevigliesi in campo giovedì 21 novembre (alle 21 il pronti via) nell’ultimo appuntamento interno nell’esilio del PalaAgnelli contro la capolista Biella. Sarebbe un bel guaio se capitan Reati e soci ricalcassero il copione da mani nei capelli recitato a Latina. La squadra dovrà dimostrare che nel Lazio si è trattato esclusivamente della classica giornata no. Diretti dalla panchina da Galbiati i piemontesi sono reduci dal meritato blitz di Rieti (73-63 il risultato). Lodevole la decisione della dirigenza della Cassa Rurale di regalare il libero accesso al PalaAgnelli alle donne aderendo in maniera concreta all’iniziativa della Lega per sensibilizzare la campagna contro la violenza sulle stesse donne.

