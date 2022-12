Bergamo non riesce a fermare Scandicci: sconfitta 1-3

Buona partenza della Savino Del Bene, che schiera Alberti, Belien, Zhu, Pietrini, Antropova e Di Iulio con il libero Castillo. Bergamo risponde con il sestetto collaudato nelle ultime settimane, con Gennari e Lorrayna, Butigan e Stufi, Lanier e Cagnin. Sul 6-14 entra Frosini, Lanier fa ace, Butigan attacca e Bergamo prova la rimonta. Al ventesimo punto di Scandicci, però, Emma Cagnin si infortuna alla caviglia sinistra e deve lasciare il campo. Entra in campo May, c’è un ultimo lampo rossoblù, poi il muro di Zhu chiude il parziale sul 15-25.

Si riprende con Frosini e May in campo e si cerca la reazione. Dopo una fase di equilibrio, le ospiti si riportano a condurre e allora Micoli prova a giocarsi nuove carte: prima Bovo, poi Partenio e infine Turlà entrano per dare un nuovo volto al gioco rossoblù. Ma Pietrini e Antropova non rallentano e anzi spingono Scandicci avanti di due set a zero (15-25).