Bergamo torna a vincere: 3-0 contro Macerata

Nella sfida con Macerata spiccano i 5 muri punti di Butigan capace di andare a segno in attacco altre 5 volte (71%), i 17 punti di Lorrayna, MVP del match, i 15 di Lanier e una ricezione che ha permesso a Gennari (ancora una volta regina della battuta con 3 ace) di orchestrare la squadra al successo.

La gara

Come una settimana fa contro Vallefoglia, coach Micoli deve registrare una defezione dell’ultimo minuto: Emma Cagnin, vittima di una distorsione alla caviglia destra nel corso della rifinitura mattutina è costretta a seguire il match dalla tribuna. In campo, nel sestetto iniziale, vanno Gennari e Lorrayna, Stufi e Butigan, Partenio, Lanier e il libero Cecchetto. Macerata risponde con Abbott, Molinaro, Fiesoli, Malik, Aelbrecht, Dijkema e il libero Fiori.

Il ghiaccio è rotto e ora è Bergamo a volare a +9 (13-4) con Lanier (6) e i muri di Butigan (3). Nel cuore del set, però, la Balducci risale a -2 (20-18) e prova con Chaussee (7) e Fiesoli (5) a cambiare le sorti del parziale. Ci pensa, però, Partenio a mettere a segno i colpi che portano al set point (24-21) e tocca poi a Lorrayna firmare il due a zero (25-22).

L’orgoglio di Macerata riapre di nuovo i giochi portandosi a +5 in avvio di terzo parziale (5-10). Si recupera la parità con May (16-16) poi si viaggia punto a punto fino al decisivo break di Lorrayna (22-20). E’ l’ace di Gennari a mettere il sigillo sul tre a zero la vittoria da tre punti (25-20).