Borussia-Atalanta, tutte le informazioni Tifosi, l’ansia della stampa tedesca -Foto

Tifosi, l’ansia della stampa tedesca -Foto Mancano tre giorni alla storica sfida europea tra Borussia Dortmund e Atalanta. La Polizia di Dortmund ha inviato un vademecum molto dettagliato per gli oltre cinquemila tifosi diretti nella città tedesca.

Mancano tre giorni alla storica partita tra Borussia Dortmund e Atalanta per i sedicesimi di finale di Europa League. I tifosi nerazzurri non vedono l’ora di prendere posto al Signal Induna Park per vedere all’opera i nerazzurri nella partita dell’anno. Nei prossimi giorni oltre cinquemila persone partiranno da Bergamo alla volta di Dormund per assistere alla partita. Per loro la Polizia tedesca ha diffuso un vademecum molto dettagliato (e cordiale) con tutte le prescrizioni.

«La polizia di Dortmund accoglie cordialmente i tifosi di Atalanta Bergamo a Dortmund! Accogliamo calorosamente gli appassionati di calcio sportivi e pacifici nella nostra città. Siamo consapevoli che il supporto e l’atmosfera impressionante siano parte di una partita di calcio, ma si ricorda che il trasporto e l’accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi tipo sono vietati in Germania. Questo divieto si applica non solo nello stadio, ma all’intero di qualsiasi spazio pubblico. Una violazione di questa regola porterà inevitabilmente a conseguenze legali e, eventualmente, al divieto di accedere ello stadio. Perciò evitate l’uso di articoli pirotecnici in tutta la città e nello stadio! Mettete in pericolo voi stessi e persone non coinvolte!».

Incontro dei tifosi: Il giorno della partita, i tifosi di Atalanta Bergamo avranno un meeting extra attrezzato nel parcheggio A7, proprio di fronte al Signal-Iduna Park.

Viaggio in autobus: Gli ospiti che arrivano in autobus o in auto possono parcheggiare nel parcheggio E 3, Victor-Toyka- Straße a Dortmund. Da lì è possibile raggiungere a piedi in solo pochi metri lo stadio e il punto di ritrovo dei tifosi. Si prega di notare che non è possibile arrivare nell’area del centro città in autobus a causa della situazione del traffico lì esistente.

Viaggio in treno: gli ospiti che arrivano con i treni regolari possono prendere la linea della metropolitana U 45 dalla stazione ferroviaria principale di Dortmund fino alla fermata “Stadtgarten” e da lì la linea U 46 fino alla fermata “Westfalenhallen”. Anche da qui sono solo pochi metri fino al punto d’incontro dei tifosi. Il tuo biglietto ti dà diritto all’uso gratuito delle metropolitane.

Treno speciale: Le persone che arrivano con un treno speciale si avvicinano alla stazione “Signal Iduna Park” il giorno della partita. Da qui, il punto d’incontro dei tifosi è raggiungibile a piedi. Dopo la partita, il viaggio di ritorno è attraverso la stazione ferroviaria principale a Dortmund. A tal fine, i passeggeri del treno speciale vanno a piedi alla stazione della metropolitana “Westfalenhallen”. Da lì raggiungeranno la stazione principale con la metropolitana.

Per tutti i viaggiatori si applica: il solo arrivo allo stadio entro le 16:45 consentirà di essere in tempo per il calcio d’inizio allo stadio. Lo stadio è aperto alle 16:30. I tifosi ospiti con i biglietti per i blocchi 55-59 devono entrare nello stadio a nord-est, i tifosi ospiti con i biglietti per i blocchi 70, 71, 75, 76 e 77 nell’area nord-centrale. Le aree di accesso sono segnalate opportunamente. Se avete mappe per altre aree, prestate attenzione alla segnaletica. Zaini e altre borse più grandi (più grandi di 30 x 20 cm) non possono essere portati nello stadio. Si prega di astenersi completamente dal portare tali oggetti.

Ai tifosi ospiti verrà chiesto di rimanere dopo la partita per circa 15 minuti nel blocco.In caso di emergenza o anche di domande, rivolgersi agli agenti di polizia nella vostra zona in qualsiasi momento! Siamo felici di occuparci delle vostre preoccupazioni. Non vediamo l’ora di un gioco equo e sportivo e vi auguriamo un piacevole viaggio e un piacevole soggiorno a Dortmund!

E c’è preoccupazione di alcuni giornali online tedeschi (vedi foto)per il rapporto teso tra le due tifoserie, gli ultras atalantini, infatti, sono gemellati con quelli dell’Eintracht Frankfurt che a loro volta sono acerrimi rivali dei sostenitori del Borussia Dortmund. Anche se la Polizia tedesca non si dice particolarmente preoccupata, ha comunque aumentato il presidio di forze dell’ordine, scrive il DerWesten; perchè c’è la concreta possibilità che giovedì sera siano presenti alla partita anche dei sostenitori provenienti da Francoforte, un’eventualità questa che potrebbe complicare le cose per quanto riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico.

C’è anche un recente precedente che non fa stare del tutto tranquille le autorità tedesche: la maxi-rissa scoppiata nel novembre scorso a Liverpool in occasione della trasferta di Europa League Everton-Atalanta e originata proprio da alcuni tifosi del Francoforte. Il bilancio era stato di un ferito e di dieci tedeschi arrestati.

