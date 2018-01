Borussia Dortmund, in 9 ko

La Bundesliga? No, un kebab Nove giocatori della prossima avversaria dell’Atalanta in Europa League si sono sentiti male durante il ritiro a Marbella.

Più che la Bundesliga che bussa alle porte (si riparte venerdì 12 gennaio) potè il kebab. Già, l’esotico piatto pare essere la causa del ko per ben 9 giocatori del Borussia Doretmund, prossimo avversario dell’Atalanta in Europa League. Secondo quanto riportaa Bild, in occasione del ritiro invernale in Spagna, a Marbella, nove giocatori sono rimasti intossicati dopo aver mangiato un kebab Si tratta di Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Ömer Toprak, André Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Larsen, Nuri Shahin e Dominik Reimann, tutti ko per problemi gastrointestinali.

Solo un piccolo inconveniente che non dovrebbe influire sulla loro presenza in campo contro il Wolfsburg questo fine settimana. Sul fronte mercato, invece, i cinesi del Guangzhou (allenato da Fabio Cannavaro, al quale si è recentemente aggiunto il fratello Paolo) hanno rinunciato all’acquisto di Aubameyang dal Borussia Dortmund. Il giocatore però è sempre intenzionato a lasciare i gialloneri, dove invece dovrebbe rimanere André Schurrle. Il direttore tecnico Michael Zorc ha negato alla Ruhr Nachrichten l’esistenza di movimenti in uscita per il giocatore.

