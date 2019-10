Buon compleanno Atalanta

Oggi il Gasp incontra i più piccoli L’Atalanta compie oggi 112 anni: mister Gasperini incontra i piccoli tifosi a Oriocenter.

L’Atalanta festeggia il suo 112° compleanno. Era infatti il 17 ottobre 1907 quando venne fondata l’Atalanta Bergamasca Calcio. E oggi (giovedì 17 ottobre) dalle 18 alle 19 l’allenatore nerazzurro Gian Pietro Gasperini sarà a Oriocenter per festeggiare con i piccoli tifosi in un incontro rivolto ai bambini. I partecipanti sono invitati a preparare una lettera con una domanda da rivolgere al mister, aggiungendo nome e cognome e l’indirizzo email. La lettera andrà consegnata al personale presente giovedì all’evento. Alcune delle domande verranno estratte e Gasperini risponderà durante l’incontro. A tutte le altre risponderà nei prossimi giorni via e-mail. L’appuntamento è al primo piano vicino a Game7Athletics. Potrà partecipare solo chi riceverà uno dei numeri che saranno distribuiti dalle 17.30. Foto e autografi con Gasperini saranno garantiti solo ai primi 150 giovani tifosi in coda. A Oriocenter sarà presente anche l’Official Atalanta Truck, ovvero il negozio mobile con i prodotti ufficiali nerazzurri. Sarà presente dalle 14 alle 20 nel park antistante l’ingresso della Food Court/UCI Cinemas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA