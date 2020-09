Calendario Serie A, Gasperini:

«Un inizio impegnativo» - Video Atalanta, le parole del tecnico sul calendario della Serie A 2020/2021. «Quello che più mi preoccupa è che ci stiamo allenando in pochi. Siamo in ritardo per l’organico anche se iniziamo il 26».

«Un inizio impegnativo anche perché le tre trasferte saranno contro Lazio, Torino e Napoli. In più quella in casa con il Cagliari». L’Atalanta di Gian Piero Gasperini parte subito forte in campionato. Oggi è stato pubblicato il calendario della Serie A 2020/2021 e il tecnico nerazzurro lo ha commentato ai canali ufficiali del club sottolineando alcune problematiche. L’Atalanta ha richiesto di posticipare la prima giornata per gli impegni europei e lo stesso hanno fatto Inter e Spezia. La prima gara dei bergamaschi si giocherebbe in trasferta all’Olimpico contro la Lazio: «Per tutti il calendario ha dei periodi più difficili degli altri, ma non si può sapere quand’è - dice Gasperini - Quello che più mi preoccupa è che ci stiamo allenando in pochi. Siamo in ritardo per l’organico anche se iniziamo il 26. La Champions League sembra distante e invece mancano poche settimane. Lì già non c’è più tempo, bisogna arrivarci pronti». Ecco il filmato con le parole di Gasperini.

