Camminata nerazzurra, dal 6 le iscrizioni La novità: lo sconto per Corner

Iscrizioni al via dal 6 maggio per partecipare alla Camminata nerazzurra, edizione numero 13. Come sempre fiore all’occhiello del Centro di coordinamento degli Amici dell’Atalanta si prevede un autentico serpentone con oltre 10 mila tifosi alla partenza sul Sentierone domenica 2 giugno tra le 8,30 e le 9. Da tradizione farà parte dell’evento pure il presidente Percassi. Con lui i dirigenti nerazzurri e parecchi ex giocatori e tecnici. Le iscrizioni, come sempre si potranno effettuare nei punti che fra qualche giorno saranno indicati sul sito della Camminata (www.camminatanerazzurra.it) e sulla pagina Facebook.

Intanto la colossale macchina organizzativa (più di 200 gli addetti, tutti volontari) è al lavoro da un paio di settimane affinché l’iniziativa riscuota il successo riscontrato nel passato. Sulla maglietta che verrà indossata lungo il percorso ci sarà questa volta l’autografo di Papu Gomez, testimonial della manifestazione dopo quello di Bellini e Raimondi che l’hanno preceduto. Anche questo rappresenta un indiscutibile valore aggiunto per coloro che aderiranno. La camminata si snoderà lungo le vie del centro per incanalarsi nel suggestivo paesaggio di Città Alta. Qui, giocoforza, si è dovuto modificare un breve tratto di percorso in quanto si è dovuto fare i conti con un altro evento concomitante. Tutti i dettagli saranno svelati nel corso di una apposita conferenza stampa nei prossimi giorni.

Una novità, però, la si può anticipare. Tutti i partecipanti a fine Camminata riceveranno come sempre il «pacco gara», all’interno del quale troveranno una sorpresa: un coupon che garantirà loro un’offerta speciale per sottoscrivere l’abbonamento a Corner, 15 mesi al prezzo di 12 (45 euro). Il coupon darà tutte le informazioni per usufruire dell’offerta speciale. Per il resto, possiamo anticipare che parallelamente alla Camminata verrà dato ampio spazio a iniziative di solidarietà e di carattere ricreativo da regalare ai bambini. Proviamo a pensare all’atmosfera che si creerà nella mattinata del 2 giugno qualora si dovesse festeggiare (incrociamo per adesso le dita) qualche traguardo super centrato dalla squadra nerazzurra...

