Champions, i sorteggi degli ottavi

L’Atalanta contro il Real Madrid Atalanta, lunedì 14 dicembre i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League. Ecco tutti gli abbinamenti.

Sorteggio ottavi Champions League, l’Atalanta giocherà contro il Real Madrid.

ECCO TUTTI GLI ABBINAMENTI

Borussia Moenchengladbach - Manchester City

LAZIO - Bayern Monaco

Atletico Madrid - Chelsea

Lipsia - Liverpool

Porto - JUVENTUS

Barcellona-Paris SG

Siviglia-Borussia Dortmund

ATALANTA-Real Madrid

LA FORMULA

A mezzogiorno di lunedì 14 dicembre a Nyon l’appuntamento con i sorteggi degli ottavi di finale della Champions League. Tre le squadre italiane molto interessate all’urna svizzera: una che il suo girone lo ha vinto, la Juventus, e due che sono passate come seconde, ovvero Lazio e Atalanta, in quest’ultimo caso vincendo in casa di «mostri sacri» come Liverpool e Ajax. La formula del sorteggio degli ottavi è quella delle ultime stagioni, ovvero che le vincitrici dei gruppi saranno teste di serie, mentre le seconde saranno nell’urna 2. Non possono affrontarsi squadre che già si sono trovate di fronte nella fase a gironi e quelle di uno stesso paese. L’Atalanta è seconda nel Girone D, evitati per certo gli accoppiamenti con Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach, Lipsia, Porto e Siviglia, oltreché col Liverpool già affrontato e la Juve.

DOPPIO APPUNTAMENTO SU BERGAMO TV

Si parla di sorteggi e Atalanta anche su Bergamo Tv lunedì 14 dicembre con un doppio appuntamento sportivo dedicato (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it): si parte dalle 12 con il racconto e il commento in diretta al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League per scoprire la prossima avversaria della squadra nerazzurra. Conduce Matteo De Sanctis, in studio l’ex atalantino Adelio Moro e il giornalista Fabrizio Carcano, con Fabrizio Pirola in collegamento Skype. Dalle 20,50, invece, torna «TuttoAtalanta» che vedrà ospiti il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Cesare Zapperi, con Roberto Belingheri in collegamento. I telespettatori possono già scrivere i loro messaggi sull’Atalanta con sms al 335.6969423 ed e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure postando sulle pagine Facebook e Instagram «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

