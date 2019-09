Champions, parlano Gasperni e Zapata

Segui qui la conferenza stampa in diretta Atalanta, dalle 18, in collegamento con Bergamo Tv, gustoso aperitivo di Champions con le parole del mister, le immagini dell’allenamento di rifinitura dei nerazzurri a Zingonia e la conferenza stampa dell’allenatore dello Shakhtar Donetsk.

In diretta da Zingonia, dopo l’ultimo allenamento di rifinitirua dei nerazzurri, la consueta conferenza stampa della vigilia con il mister Gian Piero Gasperini e Duvan Zapata. Segui la diretta qui dalle 18.

In collegamento con Bergamo Tv che dedica uno speciale alla seconda gara di Champions dei nerazzurri che si svolgerà martedì 1 ottobre alle 20.45 a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. In studio dalle 18 in diretta con Mariachiara Rossi ci sarà l’ex giocatore nerazzurro Marco Motta. Verrà proposta la conferenza stampa integrale dell’allenatore nerazzurro e una sintesi di quella di Luis Castro . mister dello Shakhtar Donetsk. Verranno anche trasmesse le immagini dell’ultimo allenamento di rifinitura dei nerazzurri. In collegamento anche Matteo DeSanctis dallo studio di Tutto Atalanta che questa sera sarà in onda nel tradizionale orario delle 20.50. In studio l’ex atalantino e direttore sportivo del Renate Oscar Magoni, il giornalista Cesare Malnati, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi.

