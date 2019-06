Champions, su il sipario

Martedì il primo sorteggio Il club bergamasco e altri 25 club sono già ai gironi, mentre le restanti 54 squadre devono affrontare uno o più turni per conquistare uno dei 6 posti restanti.

Martedì 11 giugno, con il sorteggio del turno preliminare, prende il via l’edizione 2019/20 della Champions League, la prima a cui parteciperà l’Atalanta: le 79 squadre qualificate infatti non scenderanno in campo tutte insieme ma saranno scaglionate in sei turni in funzione dei coefficienti Uefa dei singoli Paesi. Il club bergamasco e altri 25 club sono già ai gironi, mentre le restanti 54 squadre devono affrontare uno o più turni per conquistare uno dei 6 posti restanti.

I campioni nazionali delle ultime 4 nazioni del ranking Uefa sono i primi a mettersi in gioco, nel turno preliminare: il Lincoln Red Imps (Gibilterra), il Fc Santa Coloma (Andorra), il Tre Penne (San Marino) e il Feronikeli (Kosovo). Questo quartetto si affronta in sfide secche e tutte su un unico campo, a Pristina (Kosovo): il 25 giugno si disputano le prime due gare e tre giorni dopo le due vincenti si affrontano per giocarsi l’unico posto disponibile per il primo turno di qualificazione, al quale sono già qualificate 31 squadre.

Il sorteggio del primo turno di qualificazione avverrà il 18 giugno, in concomitanza con l’estrazione del secondo turno: per la prima estrazione la Uefa porrà nell’urna una X per indicare la squadra che uscirà dal preliminare.

