Champions: Uefa, la finale spostata da San Pietroburgo a Parigi

La finale di Champions League in programma a San Pietroburgo il 28 maggio è stata spostata a Parigi allo Stade de France. Lo ha deciso l’Uefa alla luce dell’invasione Russia in Ucraina nella giornata di venerdì 25 febbraio.

L’Uefa nell’annunciare lo spostamento della finale di Champions ha voluto ringraziare «il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron , per il suo sostegno personale e l’impegno a trasferire la partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia in un momento di crisi senza precedenti».