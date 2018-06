Ciclismo, «Lombardia» e Giro 2019

Bergamo tornerà a essere protagonista La classica d’autunno quest’anno scatterà dalla città. Per la corsa rosa probabile una partenza di tappa dalla Val Seriana.

Una certezza e una speranza: in autunno ritorna a Bergamo il grande ciclismo con il Giro di Lombardia. E dopo un anno di assenza dalle nostre strade, per il 2019 si torna a parlare di Giro d’Italia in Bergamasca. Ne parla Giovanni Bettineschi, presidente della Promoeventi che, da anni, regge con successo il filo conduttore con la Rcs, organizzatrice dei grandi eventi di ciclismo.

Bettineschi non solo non smentisce ma lascia aperta ogni soluzione: «Sul Giro d’Italia non c’è assolutamente nulla di definito anche se non nascondo di essere al lavoro considerato che il tempo stringe. Dipende da tanti fattori, non ultimo quello finanziario ma, ripeto, stiamo lavorando assiduamente per centrare l’obiettivo consapevoli tuttavia delle difficoltà che ci attendono». Godiamoci, per il momento, la partenza del «Lombardia», poi si vedrà.

