Col Lipsia record stagionale di spettatori. Ancora ticket di Tribuna centrale: 150 euro

I tifosi tedeschi saranno soltanto 700

Il settore dei supporter tedeschi non sarà gremito perché i tifosi del Lipsia saranno «solo» 700, quando avrebbero potuto essere - stando ai biglietti teoricamente disponibili per i tedeschi - un migliaio in più. Le avanguardie tedesche sono in città già da oggi, mercoledì, giovedì il resto della compagnia dopo qualche complicata triangolazione aerea.