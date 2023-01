Colpo del Volley Bergamo 91. Batte Scandicci ed è in semifinale di Coppa Italia

Il Volley Bergamo 1991 non si ferma più: dopo aver battuto Milano (terzo in classifica) in campionato, mercoledì 25 gennaio ha espugnato al tie-break il campo della corazzata Scandicci (seconda in A1) e approda alla Final four della Coppa Italia di pallavolo femminile in programma nel fine settimana a Bologna. Sabato alle 21 in semifinale affronterà nuovamente il Vero Volley Milano, che si è sbarazzato in tre set di Casalmaggiore.