Coppa del Mondo, Goggia settima

Si attendono le prove veloci Difficile chiedere di più invece a Sofia Goggia (settima), prestata al gigante, ma capace di centrare un’ottima top-10: la bergamasca sale in settima posizione anche nella generale in attesa delle prove veloci che possono riportarla sul gradino più alto.

Fuori dalla top-3 una Mikaela Shiffrin che si trovava in testa a metà gara, per poi perdere progressivamente il proprio vantaggio in una seconda manche opaca: l’americana è settima. L’Italia trova il 98° successo in Coppa del Mondo grazie a Bassino, ma non riesce a ritrovare ai vertici la stella dello scorso anno, vale a dire Federica Brignone.

La valdostana non ha il giusto feeling sugli sci, mancando l'arrivo al traguardo dopo un errore a metà pista. Bottino vuoto e sensazioni tutt'altro che rapportabili alla storica stagione 2019/2020.

