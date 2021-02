Coppa Italia, Gasperini: «Con il Napoli

ci aspetta una partita di grande valore» Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia Napoli-Atalanta.

«Ci aspetta una partita di grande valore, ci giochiamo la semifinale in due tempi, prima a Napoli e poi settimana prossima a Bergamo: andare avanti sarebbe un traguardo molto importante. In questo momento tutta l’attenzione è sulla Coppa Italia, in campionato ci sono ancora diciotto partite che sono veramente tante». Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in programma mercoledì 3 febbraio alle 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona contro gli azzurri di Rino Gattuso. L’allenatore nerazzurro non ha dimenticato il pesante 4-1 incassato nella partita di campionato a Napoli: «Sicuramente mi aspetto un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e brutte da parte nostra. Giochiamo contro una squadra indubbiamente forte, questo lo sappiamo e quindi dobbiamo arrivare bene a questo appuntamento», ha concluso Gasperini.

Ai microfoni di Rai Sport ha sottolineato: «Dobbiamo ripartire dalle vittorie con la Lazio nel quarto di finale e col Milan in campionato. Domenica invece siamo entrati in campo pensando subito alla semifinale». Sul precedente in trasferta del 17 ottobre scorso con la squadra di Gattuso ha detto: «Ho stima di Rino e non conosco la sua situazione, ma penso che le vittorie aggiustino tutto, anche se per mercoledì non siamo molto dell’idea - scherza -. Quella fu una delle nostre partite più difficili e più brutte da parte nostra, contro una squadra che alla vigilia pensavo tra le favorite per lo scudetto». Infine, sul mercato: «Maehle sulle fasce ci può dare un buon contributo, conosceremo Kovalenko nei prossimi giorni: la rosa è affiatata, è normale che in caso di sconfitta qualcuno dica che Gomez sarebbe stato utile. Ma prima di domenica avevamo fatto una striscia di 14 risultati positivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA