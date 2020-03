Coronavirus nel calcio

Champions a rischio La Uefa sta decidendo di fermare Champions ed Europa League.

I Campionati sono sospesi e le gare internazionali per ora sono a porte chiuse e il primo caso di calciatore positivo nella Serie A porta a nuovi domande in Italia. Cosa succederà con la Champions? La Uefa sta decidendo di fermare Champions ed Europa League. Una decisione che coinvolgerà anche l’Atalanta, già qualificata ai quarti di finale. Si attende una decisone soprattutto per capire cosa succederà alle gare ancora da giocare, in particolare quella che vede in campo la Juventus, squadra di Rugani, calciatore individuato positivo e asintomatico.

