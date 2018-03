Cuore Rossoblu. La Foppa è salva e

Bonetti ringrazia i tifosi, staff e giocatrici In un post su Facebook lo storico presidente della squadra ricambia l’affetto dei supporter.

È stata una stagione strana e difficile per il volley Bergamo che tuttavia si è conclusa con la salvezza. Nell’ultima giornata a Monza nonostante la sconfitta per 3 a 2 le giocatrisci rossoblu hanno conquistato la salvezza e hanno così raggiunto l’obiettivo di rimanere nel massimo campionato italiano. Il presidente Luciano Bonetti ha voluto ringraziare tutti e in special modo i tifosi che, nonostante le difficoltà e gli imprevisti dell’ultima stagione non hanno mai smesso di trasmettere il loro entusiasmo a staff e giocatrici. Ecco le parole di Bonetti.

