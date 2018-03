Davide Astori, si decide per l’autopsia

Francesca e Vittoria, amori della sua vita Calcio in lutto per la morte improvvisa a 31 anni di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, originario di San pellegrino, è stato trovato morto domenica mattina in un albergo di Udine, dove era in ritiro con la squadra. Sarebbe deceduto per arresto cardiaco: lunedì dovrebbe essere disposta l’autopsia. Rinviate tutte le partite di Serie A e B previste domenica e lunedì.

«La cosa che qui appare inusuale e su cui bisognerà riflettere, anche se in medicina il ’rischio zerò non esiste mai, è che la morte sia avvenuta nel sonno. I meccanismi che agiscono nelle forme di morte giovanile durante il sonno sono diversi da quelli legati all’attività sportiva. E a mia memoria, ogni qualvolta un atleta è rimasto vittima di questi episodi è sempre accaduto in relazione a uno sforzo sportivo». Così il direttore del dipartimento di medicina sportiva dell’ospedale «Careggi» di Firenze, ed ex medico sociale della Fiorentina, professor Giorgio Galanti, in una intervista rilasciata al quotidiano «Il Corriere Fiorentino», parlando delle cause che hanno portato alla morte del difensore viola, Davide Astori.

«In via ipotetica, con l’autopsia si potrebbero trovare delle spiegazioni, come una malformazione cerebrale o una malattia cardiaca rara non diagnosticabile - ha aggiunto il professor Galanti -. Una cosa è certa, l’atleta è sempre stato controllato e le eventuali alterazioni legate all’attività del cuore durante lo sforzo sono state tutte monitorate. Una morte durante il sonno in un giovane è sicuramente una tragedia rarissima, ma non è da attribuirsi al mestiere di atleta. Doping? Non c’entra niente. Il livello di controllo in Italia ha raggiunto livelli elevatissimi e quindi questo sospetto non si pone neppure».

Mentre si attende che venga disposta l’autopsia, continuano i messaggi di cordoglio del mondo sportivo e la vicinanza alla famiglia del bergamasco. Davide Astori conduceva una vita tranquilla e amava tantissimo viaggiare, specie zaino in spalla: negli ultimi anni era stato in Nepal, India e Giappone, insieme alla sua compagna Francesca Fioretti, ex Grande Fratello: pareva quasi strano che uno come Astori, per carattere allergico ai riflettori, fosse fidanzato con un personaggio televisivo. Tra i due, però, era scoccata subito la scintilla e due anni fa è nata la piccola Vittoria.

