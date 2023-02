Della Vite, soddisfazione gigante: decimo posto e miglior azzurro ai Mondiali

Per mettere a segno il suo risultato più prestigioso, Filippo Della Vite ha scelto il palcoscenico più importante, i Campionati del mondo: nel gigante di venerdì 17 a Courchevel il 21enne di Ponteranica ha chiuso al decimo posto staccato di 2”34 dallo svizzero Marco Odermatt che dopo l’oro in discesa si è messo al collo anche quello di gigante. Per Della Vite si tratta del miglior risultato ai massimi livelli (in questa stagione di Coppa del Mondo si era spinto fino all’11ª posizione il 7 gennaio ad Adelboden). Un decimo posto frutto di una gara costante: decimo nella prima manche, si è confermato nella seconda in cui ha fatto segnare il nono tempo.