Denis, ritorno allo stadio di Bergamo

Il post ironico: «Il Mister mi farà entrare?» L’ex bomber atalantino a Bergamo ritorna allo stadio e pubblica un post ironico su Instagram.

«Il mister mi farà entrare?» così scherza German Denis, postando una foto su Instagram da Bergamo con alle spalle lo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il bomber argentino, che con l’Atalanta ha segnato 56 reti in 153 partite, ha fatto una piccola tappa a Bergamo e non ha potuto fare a meno di entrare ancora una volta nello stadio nerazzurro. Un legame particolare quello con la nostra città per il giocatore come racconta nell’ultima intervista a L’Eco di Bergamo e come si può capire anche dal commento al post: «Bergamo sempre nel cuore». Un affetto ricambiato dagli atalantini.

