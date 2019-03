Discesa, vince Mirjam Puchner

Sofia Goggia chiude sesta Sesta Sofia Goggia enlla discesa libera di Soldeu.

Mirjam Puchner ha vinto la discesa libera di Soldeu, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’austriaca, al suo secondo centro in carriera quattro anni dopo St.Moritz, ha chiuso con il tempo di 1’32”91, ha preceduto di 3 centesimi la tedesca Viktoria Rebensburg e di 8 la svizzera Corinne Suter. Quarta e migliore delle italiane Nadia Fanchini, a 22 centesimi dalla Puchner; sesta Sofia Goggia a 0”35, settima Nicol Delago a 0”38, 14esima Federica Brignone a 1”13. Undicesima l’austriaca Nicole Schmidhofer, che si aggiudica la Coppetta di specialità.

La gara è stata interrotta per una decina di minuti dopo la brutta caduta con infortunio della austriaca Cornelia Huetter, subita soccorsa e portata in ospedale.

Giovedì a Soldeu tocca al superG, gara in cui nel 2016 proprio nella località dei Pirenei si impose l’azzurra Federica Brignone. Per la conquista della coppa di disciplina sono in corsa la statunitense Mikaela Shiffrin con 300 punti, Tina Weirather del Liechtenstein con 268 e Nicole Schmidhofer con 253. Assente è invece la norvegese Ragnhild Mowinckel, infortunatasi ieri in prova, che ha 247 punti.

Questo l’ordine d’arrivo della discesa libera femminile di Soldeu, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: 1. Mirjam Puchner (Aut) in 1’32”91 2. Viktoria Rebensburg (Ger) a 0”03 3. Corinne Suter (Sui) a 0”08 4. Nadia Fanchini (Ita) a 0”22 5. Tamara Tippler (Aut) a 0”24 6. Sofia Goggia (Ita) a 0”35 7. Nicol Delago (Ita) a 0”38 8. Stephanie Venier (Aut) a 0”56 9. Kira Weidle (Ger) a 0”74 10. Tina Weirather (Lie) a 0”90.

14. Federica Brignone (Ita) a 1”13

© RIPRODUZIONE RISERVATA