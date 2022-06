Domenica la «Camminata Nerazzurra», aperto il Villaggio sul Sentierone

Un apposito spazio è riservato a coloro che vogliono iscriversi alla marcia non competitiva in programma domenica. Al momento dell’adesione viene consegnata la maglietta con la firma di mister Gian Piero Gasperini da indossare nel corso della camminata.

Gian Piero Gasperini si collegherà telefonicamente per salutare i partecipanti, mentre sarà presente in rappresentanza della società atalantina il direttore operativo Roberto Spagnolo.

Puntualizza il presidente degli «Amici», Marino Lazzarini «Non vedevamo l’ora di riprendere regolarmente la manifestazione interrotta a causa del Covid. Radunare, di nuovo, una marea di sostenitori nerazzurri e sportivi in genere rappresenta uno dei fiori all’occhiello per la nostra associazione che annovera quasi un centinaio di sezioni sparse in tutto il territorio bergamasco».