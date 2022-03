Dopo due anni di stop torna la Camminata nerazzurra

«Ora lo posso dire, e con grande gioia: la 14ª edizione della Camminata nerazzurra si farà. La sosta forzata imposta dal Covid negli ultimi due anni è finita, e il grande evento potrà riprendere così in ogni sua contagiosa sfumatura con i classici tre percorsi lungo le strade del centro, della periferia e di Città Alta . Inutile dire che ci attendiamo il maggior numero possibile di tifosi, tutti accomunati dalla indissolubile passione verso l’Atalanta». A lanciare, non senza emozione, l’atteso messaggio è Marino Lazzarini, presidente del Centro Coordinamento Amici dell’Atalanta, associazione di tifosi che, patrocinata da L’Eco di Bergamo e con alle spalle 66 anni di vita ininterrotta, conta un centinaio di sezioni per un totale di circa 6mila iscritti.

La data è ancora da decidere

La data della manifestazione (il top delle «non competitive» orobiche), non è ancora stata stabilita; tuttavia, come nelle precedenti edizioni, la manifestazione si svolgerà una domenica mattina di giugno con partenza (e arrivo, come da tradizione) dal Sentierone . Questa volta, la maglietta che indosseranno i partecipanti sarà autografata da mister Gian Piero Gasperini che, in passato, era stato preceduto da Gian Paolo Bellini, Glenn Stromberg, Papu Gomez e Cristian Raimondi. Vale la pena rimarcare che il ricavato sarà devoluto in beneficenza, che ad oggi ammonta ad una cifra complessiva , versata negli anni, attorno ai 600mila euro.