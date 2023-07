Ecco Mitchel Bakker: «Contro l’Atalanta erano state partite difficili. Ora sono qui e darò il massimo»

«Ho scelto l’Atalanta perché mi piace come società. Ho parlato con le persone che ci lavorano e mi hanno fatto una buonissima impressione. Mi piace come società: la conosco dallo scorso anno quando ho affrontato la squadra in Europa League: ho parlato con chi lavora qui e mi ha fatto una buona impressione. Ho avuto un caloroso benvenuto». Queste le prime considerazioni di Mitchel Bakker, a Zingonia dove ha visitato il centro sportivo.