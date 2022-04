Europa League, Atalanta giovedì a Lipsia con Maehle in dubbio

Andata dei quarti di finale Maehle in dubbio, Demiral recuperato: sono queste le principali novità dell’allenamento di martedì per l’Atalanta in vista della trasferta di giovedì a Lipsia per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Si ferma Maehle: l’infortunio non è grave, ma Lipsia è a rischio. La novità della seduta di martedì 5 aprile dell’Atalanta riguarda il danese, che ha svolto un allenamento differenziato a causa di un fastidio al ginocchio sinistro: gli accertamenti hanno escluso problemi grossi, ma è inevitabilmente in dubbio la presenza di Joakim Maehle nella partita di giovedì alle 18,45 in casa del Lipsia, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League (ritorno giovedì 14 a Bergamo).

Per il danese esclusi problemi grossi, ma il fastidio al ginocchio sinistro potrebbe impedirgli di giocare in Germania

La buona notizia riguarda Merih Demiral: come previsto, il leggero risentimento alla coscia destra che gli ha impedito di giocare contro il Napoli è già stato risolto. Martedì il turco ha lavorato in gruppo e giovedì ci sarà. Resta molto difficile il recupero di Rafael Toloi: salvo sorprese, il capitano mancherà domani, perché sta continuando a seguire un percorso personalizzato per la lesione al flessore destro. Ed è sicura l’indisponibilità di Berat Djimsiti, che si è lussato la spalla sinistra e resterà fermo per circa un mese.

A Lipsia gli assenti saranno dunque Djimsiti e Ilicic (fuori dalla lista Uefa), con Maehle e soprattutto Toloi in forte dubbio: Duván Zapata si siederà ancora in panchina, ma potrebbe entrare a gara in corso. Mercoledì, allenamento mattutino a Zingonia, a precedere la partenza per la Germania.

Il programma dei quarti di finale

Andata: giovedì 7 aprile alle 18,45 Lipsia-Atalanta; alle 21 Braga-Rangers, Eintracht Francoforte-Barcellona e West Ham-Lione.

Ritorno: giovedì 14 aprile alle 18,45 Atalanta-Lipsia; alle 21 Rangers-Braga, Barcellona-Eintracht Francoforte e Lione-West Ham.