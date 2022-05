«Felice Gimondi», la pioggia concede una tregua: il serpentone dei 3.500 ciclisti -Foto

Erano in 3.500 in sella alle proprio biciclette domenica mattina, sfidando il cielo grigio e le nuvole cariche di pioggia, i protagonisti della Granfondo Internazionale Felice Gimondi-Bianchi, arrivata alla 24esima edizione. Una competizione molto amata dai cicloamatori che sfidano ogni condizione meteorologica per affrontare i tre percorsi studiati dagli organizzatori secondo un format ormai consolidato. Un percorso «corto» di 89,4 chilometri. uno «medio» di 128,8 km e il «lungo» originariamente di 162,1 km, che per questa edizione, invece, è diventato di 145 km, a causa di uno smottamento a Bedulita.