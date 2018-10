Filippa e Daniele nuove frecce orobiche La nota coppia tv si allena ad Alzano La storiaLa nota coppia tv è tesserata per la Compagnia dell’arco di Alzano e si allena nei nostri boschi. Lagerback: «Che bello tirare scoprendo paesaggi stupendi». Daniele: «Più difficile che far centro nel suo cuore»

Ciak si gira, pardon si tira. Lo scenario sono i boschi dell’azienda vitivinicola Eligio Magri (tra Torre de’ Roveri e Albano Sant’Alessandro), i protagonisti Daniele Bossari e Filippa Lagerback: sì, una delle coppie più «in» del mondo della televisione, dalle nostre parti con archi e frecce. Stavolta non c’entra quella di Cupido, che li ha uniti 17 anni or sono e fatti convolare a nozze in estate, ma quelle utilizzate nel tiro con l’arco istintivo (denominato anche roving) che da un paio di settimane li sta portando dalle nostre parti alla scoperta della specialità.

Filippa Lagerback a Bergamo con gli Arcieri della Compagnia di Alzano

Lui, vincitore dell’edizione 2017 del «Grande Fratello» Vip afferma simpaticamente che la nuova disciplina a cui si sta avvicinando «è piacevole ma più difficile che far centro nel cuore di Filippa: per quello c’era stato un aiuto ancestrale…». Lei, ex modella d’origini svedesi, da anni a fianco di Fabio Fazio in «Che tempo che fa», racconta che nel prendere la mira verso i bersagli trova un quid aggiuntivo: «Lo sfondo della bellezza della Bergamasca, dove sto scoprendo paesaggi stupendi e persone alla mano: dopo aver girato l’Italia in bicicletta, chissà non parta da qui per un nuovo programma».

