Finale di Coppa Italia

Biglietti in vendita Sono in vendita i biglietti per la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio tra Atalanta e Lazio.

Saranno circa 26 mila i tagliandi per gli atalantini (e gli under 6 non pagheranno). La vendita sarà divisa in tre fasi: la prima fase in prelazione agli abbonati (fino alle 10 del 3 maggio); la seconda in prelazione ai tifosi delle due squadre aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione (dalle 12 del 3 maggio alle 18 del 6 maggio); la terza (dalle 12 del 7 maggio) in vendita libera, per i biglietti che dovessero rimanere dopo le prime due fasi.

Ricordiamo che gli abbonati potranno acquistare i biglietti su tutta la rete di vendita Listicket abilitata alla vendita di biglietti per eventi calcistici, indicata sul sito sport.ticketone.it, presentando il titolo digitale su cui è caricato l’abbonamento e il relativo segnaposto, o tramite il call center o tramite web. All’agenzia Ovet di Bergamo inizia anche la vendita dei pacchetti (bus o aereo più biglietti e servizi).

