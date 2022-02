Gasp felice per Malinovskyi: «Un sorriso in un momento difficile, abbiamo meritato»

« Sono felice per Malinovskyi, non è stata una giornata facile per nessuno e tantomeno per lui, che è coinvolto personalmente con la sua famiglia in Ucraina ». Gian Piero Gasperini ha un pensiero per l’autore della doppietta che ha permesso all’Atalanta di qualificarsi agli ottavi di Europa League: « Stamattina mi ha detto di essere pronto per giocare . Un piccolo sorriso in un momento così difficile», il commento del tecnico dei nerazzurri.