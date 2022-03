Gasp: «Il Genoa sta rendendo la vita difficile a tutti, alla fine il risultato è giusto»

«Il risultato alla fine è giusto così, perché noi abbiamo avuto qualche occasione in più per far gol però globalmente loro ci hanno dato davvero fastidio, ci hanno impedito di giocare e credo che la partita sia stata difficile». Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del match contro il Genoa ai microfoni di Dazn.