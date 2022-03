Gasperini: «A Leverkusen con un piccolo vantaggio, ma ripartiamo da zero: importante fare risultato»

Europa League Le parole del tecnico dell’Atalanta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bayer Leverkusen (giovedì 17 marzo alle 18,45). Freuler: «I risultati parlano chiaro, non siamo andati bene in campionato, vogliamo cambiare subito. In Europa vogliamo continuare così».

Un doppio risultato che fa ben sperare, ma guai a sedersi sugli allori. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in campo dopo la vittoria per 3-2 a Bergamo contro il Bayer Leverkusen: alla BayArena i nerazzurri si giocano il passaggio del turno contro i padroni di casa, obbligati a vincere con due gol di scarto per evitare lo spettro dei supplementari.

Gian Piero Gasperini

(Foto di Ansa/Magni) «L’importante è fare risultato, la gara deve essere giocata nei novanta minuti, se serve nei 120 - ha dichiarato il tecnico Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa - All’andata siamo passati da un buon risultato al secondo gol, ma questa è l’Europa. Le squadre sono tutte pericolose, dobbiamo dimenticare la gara d’andata, abbiamo il piccolo vantaggio dei due risultati, ma domani si riparte da zero».

«Per noi sarà importante reggere la loro capacità offensiva che, abbiamo visto a Bergamo, è di qualità. Speriamo che la partita ripercorra quanto fatto all’andata, a noi andrebbe bene»

L’allenatore ha poi analizzato il momento della squadra anche se ha più volte ribadito di essere soddisfatto per quanto visto fino a questo momento: «Sul campionato mi sono già espresso, sono soddisfatto e la posizione della squadra è di prestigio. Dobbiamo pensare alla gara di domani, il Bayer l’ho visto giocare con due attaccanti, con tre difensori, è una squadra preparata e molto duttile. Per noi sarà importante reggere la loro capacità offensiva che, abbiamo visto a Bergamo, è di qualità. Speriamo che la partita ripercorra quanto fatto all’andata, a noi andrebbe bene». Infine niente voli pindarici sulla vittoria finale dell’Europa League: «Questo è un ottavo di finale, prima bisogna pensare a superare questo turno, poi se si andrà avanti magari penseremo alla vittoria, ma prima dobbiamo pensare a passare questo step».

Freuler: «I risultati parlano chiaro, non siamo andati bene in campionato, vogliamo cambiare subito. In Europa vogliamo continuare così»

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Remo Freuler: «I risultati parlano chiaro, non siamo andati bene in campionato, vogliamo cambiare subito. In Europa vogliamo continuare così, domenica avremo una gara difficile a Bologna, prima però dobbiamo pensare a questa partita - ha ribadito il centrocampista svizzero in conferenza stampa -. Se c’è un motivo per questo rendimento? Difficile trovarlo, cerchiamo di analizzare al meglio le gare per migliorare le nostre prestazioni - ha dichiarato il calciatore nerazzurro in conferenza stampa -, mi aspetto un’atmosfera calda, come spesso accade in Germania. Ma è davvero bello giocare le partite con questo pubblico».