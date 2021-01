Gasperini: «Bel momento, contenti per la terza semifinale di Coppa Italia»

Gasperini: «Bel momento, contenti

«Stiamo vivendo un bel momento, c’è entusiasmo da parte di tutti, ci sono i risultati e stiamo giocando con lo spirito giusto mostrando una crescita continua». Alla vigilia della partita-bis con la Lazio (si gioca domenica 31 gennaio alle 15 a Bergamo) a 4 giorni dal quarto vittorioso di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini fa un bilancio del momento dell’Atalanta.

«Aver guadagnato la terza semifinale di Coppa Italia ci fa molto piacere: il Napoli è molto ostico, siamo in buona compagnia con Inter e Juventus - spiega il tecnico -. Abbiamo giocato mercoledì, la sfida è ancora fresca: sappiamo quali soluzioni trovare sul campo, conosciamo l’avversario. Sull’onda dell’entusiasmo affrontiamo anche le due semifinali in sette giorni, venendo da una striscia di cinque partite in due settimane».

Gasperini fa la conta degli indisponibili: «Hateboer e Sutalo hanno problemi al piede e alla caviglia: non ci sono. Maehle e Ruggeri possono sostituirli, ma ci teniamo in caldo altre soluzioni. Per il resto ci siamo tutti tranne Gosens squalificato - sottolinea l’allenatore nerazzurro -. Palomino è tra quelli che possono giocare, visto che in coppa è squalificato. Abbiamo recuperato Pasalic: l’ho visto allenarsi molto bene in settimana».

Nessuna tabella di marcia a breve termine per i bergamaschi: «La stagione è anomala, abbiamo giocato tantissime partite eppure siamo appena a metà strada. Siamo soddisfatti perché siamo dentro a tutto, ma in 2 punti si può essere in zona Champions oppure fuori dall’Europa League. L’attenzione è partita per partita: in dieci giorni ci giochiamo la finale di Coppa Italia, tra meno di un mese c’è il Real Madrid».

