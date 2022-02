Gasperini: «Non era facile, complimenti ragazzi». Djimsiti: «Nella ripresa ci siamo svegliati» Europa League, le parole dell’allenatore e dell’autore della doppietta dopo la vittoria a Bergamo con l’Olympiacos.

«Le partite in Europa sono sempre difficili, possono farti gol in qualunque momento. Nel secondo tempo siamo andati meglio, finalmente arrivano i gol da calcio d’angolo». Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine del match contro l’Olympiacos vinto 2-1 in rimonta: «Qualificazione in discesa? Lì troveremo un ambiente caldo. Ad Atene avremo un giorno di recupero in più, ma sarà una qualificazione tutta da giocare. Muriel? È un momentaccio, prima i difensori, ora abbiamo gli attaccanti infortunati, cerchiamo di sopperire nel modo migliore. Djimsiti in attacco? Ha fatto due gol, questa sera ha pure esordito Pasalic come centravanti», dice Gasperini che rispedisce al mittente l’idea di un po’ di pessimismo nell’ambiente. «No ho risposto a una domanda, noi non lo respiriamo, non siamo mai pessimisti, siamo protagonisti in campionato e anche in Europa League, nonostante i cerotti, vogliamo stare dentro. Anche questa sera non era facile, faccio i complimenti a questi ragazzi». «Koopmeiners è un giocatore forte, ma stasera è entrato male, non mi è piaciuto come è entrato, ma ha fatto molto bene nelle partite precedenti, è stato un ottimo acquisto», dice Gasperini che prima pensa al campionato (”Ora abbiamo qualche giorno per preparare la partita con la Fiorentina”) e poi sull’Europa League dice: «Non diventerà la Champions, ma ci sono squadre di valore. Sono 23 anni che una squadra italiana non vince, ci teniamo il palcoscenico europeo, ma se devo individuare un obiettivo resta il campionato e il quarto posto. Noi giochiamo contro squadre che ora sono distaccate, come Milan e Napoli, ma la partita passata ci ha dato molta fiducia. Siamo arrivati davanti a qualche squadra importante. Non sarà facile arrivare al quarto posto, ma credo che può essere nelle nostre corde. Boga? Abbiamo bisogno che lui si muova bene, vicino all’area, spero che sprechi meno energie, può essere una carta vincente».

«Ci siamo parlati per capire cosa non andava, ci siamo detti che dovevamo svegliarci e l’abbiamo fatto, è stato lo spirito giusto». Così il match winner, autore di una doppietta, Berat Djimsiti al termine del match contro l’Olympiacos: «Dopo chiedo al mister se posso giocare da attaccante - scherza il difensore dell’Atalanta -. Speriamo che Muriel stia bene, lui e Duvan sono giocatori importanti. Sono molto felice per la vittoria, ci tenevamo a vincere in casa, sono felice», ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

