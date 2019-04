Gasperini: «Ottimo punto, meritato»

Lotta per l’Europa incertissima «Per noi è un ottimo punto, ottenuto con merito. Il quarto posto? Siamo ai nastri di partenza, mancano sette partite alla fine, siamo insieme al Milan e alla Lazio se vincerà il recupero, poi ci sono la Roma e il Torino: tante squadre in pochi punti, ma il nostro obiettivo è fare i punti che ci permettano di tornare in Europa».

Queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pareggio senza reti sul campo dell’Inter. «Abbiamo fatto una partita di sostanza, abbiamo giocato con buona personalità e non era facile contro questa Inter molto forte - ha dichiarato l’allenatore del club orobico ai microfoni di Sky Sport - Abbiamo giocato forse con meno profondità rispetto ad altre partite, ma l’assenza di Zapata in area di rigore si fa sentire. Ilicic? E’ importante non solo per le giocate, ma per la continuità mostrata nel campionato. Lui, Gomez e Zapata hanno dato opportunità a tutto il resto della squadra di fare molto bene in questa stagione».

Gasperini è poi tornato sulla lotta per la Champions: «Credo che l’Inter sia oltre - ha sottolineato - A noi interessa fare i punti necessari per tornare nelle coppe europee, poi per obiettivi più importanti vedremo. Di sicuro giocheremo al massimo ogni partita e non ci tireremo indietro su niente, ma il nostro percorso passa per delle partite durissime. Non lo diciamo per falsa modestia o per scaramanzia: se non sbaglieremo le partite in casa possiamo centrare l’Europa League, se poi faremo punti anche in trasferta contro le migliori squadre del campionato (Napoli, Lazio e Juventus, ndr), vedremo dove arriveremo».

