Gasperini: «Prendiamoci la Champions

Giocatori straordinari, come i nostri tifosi» Domenica 26 maggio si gioca a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il mister atalantino: «Non dico che sarà un successo comunque vada».

«Dipendiamo da noi, non abbiamo bisogno di ascoltare cosa succede sugli altri campi, paradossalmente potremmo arrivare anche terzi e questo renderebbe tutto più bello, sarebbe straordinario». Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match di domenica 26 maggio (ore 20.30) a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La Dea è vicina al traguardo Champions, un obiettivo impensabile dopo i primi mesi di stagione. «Dopo l’inizio non facile c’è stata una grande continuità di prestazioni e risultati, ci hanno fatto i complimenti per il gioco, ma soprattutto abbiamo fatto tanti punti, altrimenti saremmo piaciuti meno – ha aggiunto l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa –. L’anno scorso abbiamo fatto più punti, ma quest’anno abbiamo battuto squadre più forti, i ragazzi sono stati straordinari e vorrei tanto che venissero fatti i complimenti ai miei giocatori e non soltanto a me. Abbiamo fatto 100 gol in stagione, spesso siamo identificati come una squadra che corre tanto, ma se abbiamo fatto tanti gol è perché la squadra ha qualità, quello del miglior attacco è un primato che ci piacerebbe mantenere».

L’Atalanta gioca in casa, ma in realtà contro il Sassuolo si giocherà al Mapei Stadium, l’impianto che ospita le gare casalinghe dei neroverdi. «Fa parte della follia della stagione, non è il massimo, ma siamo passati sopra tanti alibi che potevamo avere, cercheremo di passare anche sopra a questo, sarebbe stato bello vivere la giornata di domenica a Bergamo, ma ci sono i lavori per lo stadio, un altro obiettivo fantastico di questa società, sarà la casa dell’Atalanta che avrà uno stadio di proprietà, in funzione di questo si accettano anche i disagi». Novanta minuti per un risultato che avrebbe dell’incredibile. «Un po’ di tensione c’è, siamo vicini al traguardo, è una tensione positiva perché il nostro traguardo massimo era l’Europa League, non pensavamo di arrivare a una giornata dalla fine con questo vantaggio per la Champions che è diventata un traguardo fattibile, ora bisogna tagliarlo perché sarebbe davvero un risultato storico».

Straordinari i suoi giocatori, ma Gasperini ci tiene a definire così anche «i nostri tifosi. A luglio abbiamo iniziato a giocare in casa a Reggio Emilia, erano preliminari con squadre non di grande richiamo e abbiamo sempre avuto migliaia di sostenitori a seguirci».

