Gasperini reagisce agli insulti viola

«Parole pesanti, questa volta non ci sto» Gasperini questa volta non è stato in silenzio e ha reagito alle offese contro di lui durante la partita di Coppa Italia: «Questa volta non ci sto, non lo accetto, perché io non ho mai offeso nessuno» ha detto in conferenza stampa dopo il match.

Gasperini si riferiesce a gli insulti ripetutamente scanditi dal pubblico fiorentino nel finale del primo tempo della partita di Coppa Italia tra l’Atalanta e la Fiorentina. Un coro «Gasperini figlio di…» urlato sia dagli ultras della curva Fiesole che dal tifosi presenti in tribuna centrale. «Io non ho mai offeso nessuno e non accetto di sentire tifosi che mi urlano figlio di… q uesti sono insulti pesanti. Mia madre ha fatto una guerra per garantire la libertà di parola a questi deficienti. Questo è un problema di maleducazione e cafonaggine» ha detto il mister atalantino.

