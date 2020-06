Gasperini, vittoria importante

«Ilicic? Speriamo rientri con la Lazio» Le parole di Gasperini alla fine del match vittorioso contro il Sassuolo per 4 a 1. Il mister commenta anche la sua espulsione a 20 minuti dalla fine del match.

«Il motivo della mia espulsione? Non ero molto contento del Var e forse ero un pò prevenuto con Abisso, reduci dalla partita col Cagliari. Ma questo non va bene da parte mia». Gian Piero Gasperini spiega così il perché a 20 minuti dalla fine di Atalanta-Sassuolo l’arbitro Chiffi ha estratto il cartellino rosso nei suoi confronti. «Non credo che ci fossero gli estremi dell’espulsione ma sono state più pesanti le decisioni al Var - ha detto Gasperini ai microfoni di Sky Sport riferendosi al lavoro di Abisso -. Non ho detto niente di grave, non ero contento del gol che ci hanno annullato per il 2-0 e per altri episodi».

Poi spazio al commento della partita: «E’ una vittoria importantissima anche perché quando riprendi dopo tanto tempo hai dei dubbi e delle incertezze. Speravo di ritrovare la stessa situazione di quando abbiamo interrotto a Valencia. Non era facile perché il Sassuolo è un’ottima squadra, agguerrita e con gente veloce. Sapevamo che se riuscivamo a contenere la loro fase offensiva avremo avuto molte possibilità».

E sul lavoro a distanza durante la pandemia: «Eravamo tutti sconcertati, subito dopo Valencia pensavamo che questa situazione poteva durare di meno e invece poi è esplosa in un modo incredibile, in particolare qui a Bergamo con tutta quella sequenza di morti. In quel periodo ci sentivamo con i ragazzi ma abbiamo fatto molto poco. So che loro cercavano di allenarsi per conto loro. Devo dire che sono rimasti sempre tutti a Bergamo e sempre con grande attaccamento. C’è stata sempre una convinzione che poi la stagione sarebbe ricominciata. E’ una storia lunga, sotto l’aspetto psicologico ci sono state tante situazioni diverse». Sulla Champions: «Siamo molto combattuti e ci penseremo un pò più in avanti, è una competizione che immaginavamo in un modo completamente diverso con l’entusiasmo che ci circondava, volevamo portare tanti bergamaschi in giro per l’Europa a far vedere il nostro calcio. Questa è una competizione che sarà completamente diversa. Non abbiamo grandi pensieri sulla Champions, vedremo il sorteggio e faremo il massimo».

Infine una battuta su Ilicic, quest’oggi fuori per infortunio: «Se sarà presente contro la Lazio? Ce lo auguriamo, domani sapremo di più».

