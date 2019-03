Gigante, Sofia Goggia si ritira

Vince Bassino, Brignone seconda Ritirata nella prima manche Sofia Goggia, all’altezza del primo intermedio, quando occupava la terza posizione parziale.

Marta Bassino strappa a Federica Brignone (dominatrice negli ultimi due anni) lo scettro del gigante femminile ai Campionati Italiani Assoluti di sci, che si sono disputati sulla pista di Cortina d’Ampezzo. La cuneese, del Centro Sportivo Esercito, ha battuto la valdostana, del Centro Sportivo Carabinieri, di 96 centesimi; mentre sul terzo gradino del podio è salita la milanese Luisa Matilde Maria Bertani, portacolori dello Ski Racing Camp, in ritardo di 2”05.

Per Bassino si tratta del secondo tricolore della carriera, che giunge a distanza di cinque anni dal primo. «Sono molto soddisfatta per questo risultato che chiude una stagione molto utile per la mia crescita dentro e fuori le piste», ha spiegato Marta Bassino.

Fuori dalla zona podio Karoline Pichler, quarta a 2”16, Elisa Platino, quinta a 3”61, e Anna Hofer, sesta 3”80. Ritirata nella prima manche Sofia Goggia, all’altezza del primo intermedio, quando occupava la terza posizione parziale. Per completare la rassegna tricolore mancano le gare veloci, che si disputeranno la settimana prossima a Falcade: martedì la discesa e mercoledì il supergigante e la combinata alpina.

