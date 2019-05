Giro d’Italia partito da Lovere

Breve tratto in bergamasca, poi il Mortirolo Il Giro d’Italia è partito intorno alle 11.30 da Lovere, passerà da Rovetta e poi la grande salita del Mortirolo che evoca sempre la figura dell’indimenticato campione Marco Pantani.

Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, si disputa martedì 28 maggio la 16esima tappa del 102esimo Giro d’Italia, la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri, privata, a causa delle condizioni meteo, del Gavia. Frazione alpina che presenta 194 km e 4800 m di dislivello. Si parte in salita da Lovere a Rovetta e quindi si scalano i Passi della Presolana e della Croce di Salven.

(Foto by Giuliano Fronzi)

Quest’ultima immette in Val Camonica che viene risalita fino a Cedegolo dove si scala l’inedita salita di Cevo per scendere su Demo e quindi raggiungere Edolo, dove la corsa svolta verso l’Aprica (via Santicolo). Discesa fino a Tirano e quindi risalita della valle dell’Adda fino a Mazzo di Valtellina per scalare il Passo del Mortirolo dal versante classico con pendenze fino al 18%. Dopo la discesa su Monno la corsa deve risalire gli ultimi 15 km con pendenze medie blande (3-4%) fino al 18%. Dopo la discesa su Monno la corsa deve risalire gli ultimi 15 km con pendenze medie blande (3-4%) fino all’arrivo.

Giuliano Fronzi

