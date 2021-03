Goggia di nuovo sul tetto del mondo

In discesa libera è la più forte Secondo titolo mondiale per la campionessa bergamasca che vince senza gareggiare, annullata l’ultima gara stagionale. Classifica congelata.

La giuria ha deciso di cancellare le due discese libere odierne a Lenzerheide (Svizzera) sede delle finali di Coppa del Mondo. L’azzurra Sofia Goggia, che sarebbe dovuta rientrare in pista nella libera dopo l’infortunio, vince così la Coppetta di specialità per la seconda volta dopo quella del 2018.

La vittoria della Goggia è arrivata dopo che la Fis, di buon mattino, ha dovuto prendere atto che - a causa del maltempo - sarebbe stato impossibile far disputare nella stessa giornata prove e gare per uomini e donne. L’altro ieri e ieri c’erano già stati - per neve e vento - gli annullamenti delle prove. Sofia ha vinto con 480 punti, il risultato di quattro vittorie e un secondo posto.

L’azzurra si era infortunata il 31 gennaio scorso e, nei giorni scorsi, aveva comunque deciso di presentarsi a Lenzerheide. La Coppa uomini, la quarta consecutiva, è stata invece vinta dallo svizzero Beat Feuz. Domani alle finali, con previsioni meteo in miglioramento, sarò la volta di due SuperG.

