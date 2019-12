Goggia ko al SuperG in Canada

Vince Viktoria Rebensburg Viktoria Rebensburg vince il Super G di Lake Louise, in Canada, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. La tedesca si prende la diciottesima vittoria in carriera con il tempo di 1’20”00. Fuori dalla classifica della gara Sofia Goggia, uscita di pista.

SuperG disastroso per Sofia Goggia che sbaglia sull’unica curva del tracciato ed è costretta a finire anzitempo la sua prova. Questo con una Viktoria Rebensburg (1’20”00) praticamente imprendibile. Dopo il terzo posto in libera di Francesca Marsaglia, ci pensa Nicol Delago (a 0”35) a centrare una meravigliosa piazza d’onore, figlia di uno splendido recupero nella parte conclusiva, con quei 2 pesantissimi decimi che - al contrario - l’avrebbero tenuta ai piedi del podio. Invece una performance in crescita costante ha costretto l’elvetica Corinne Suter al gradino più basso (a 0”42 dalla vetta) e a un tris d’austriache, in fila, ad accontentarsi di un piazzamento tra il quarto e il sesto (Stephanie Venier, Mirjam Puchner e Tamara Tippler).

Sabato 14 si tornerà in Europa restando nella stessa specialità: alle 10,30 a Saint Moritz, in Svizzera. Domenica, sempre in terra elvetica, è invece in programma uno slalom parallelo.

