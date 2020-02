Goggia sfiora il podio a Garmisch

È quarta: Brignone al secondo posto Sulle nevi di casa ha vinto con la tedesca Viktoria Rebensburg nella gara di discesa femminile valevole per la Coppa del mondo.

Sfiora il podio Sofia Goggia nella discesa di Garmisch: è arrivata quarta infatti nella gara sulla pista Kandahar che per ben quattro volte nelle ultime due stagioni l’ha vista terminare alla piazza d’onore. Viktoria Rebensburg ha dominato la discesa femminile in Germania di sabato 8 febbraio, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. La tedesca chiude con il tempo di 1’41”94 imponendosi davanti all’azzurra Federica Brignone, che si inserisce in seconda posizione a 0”61 dalla vincitrice. Sul gradino più basso del podio Ester Ledecka, sempre mina vagante: la ceca paga 0”83 di ritardo e per soli 0”12 termina davanti a Sofia Goggia.

