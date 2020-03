Gollini e i suoi 25 anni

«Auguro a tutti di stare uniti» «Amo il mio Paese. L’unica cosa che mi sento di fare è augurare a me stesso e a tutti voi di rimanere positivi, uniti e di amare la vita». È il messaggio sui profili social ufficiali del portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini in occasione del suo venticinquesimo compleanno.

Un post corredato dal video di un’esibizione delle Frecce Tricolori col «Nessun dorma» di Puccini come colonna sonora: «Grazie di cuore a tutti per i tantissimi messaggi di auguri che ho ricevuto e che sto ricevendo. Amo profondamente il mio paese e in questo momento l’unica cosa che sento di fare è augurare a me stesso e a tutti voi di rimanere positivi, uniti e di amare la vita», si legge.

Tra le righe, l’emergenza Coronavirus e la quarantena del club nerazzurro: «Con la speranza che questo periodo buio possa passare il prima possibile e che presto torneremo a brillare , illuminando le strade delle nostre città».

